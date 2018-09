Blocco dei treni di un'ora per garantire l'assenza di rischi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I DISAGIBELLUNO La stazione ieri è rimasta paralizzata per oltre un'ora, ieri pomeriggio, dopo lo scoppio nel cantiere. Una misura di sicurezza scattata subito a salvaguardia di tutti, anche se la zona interessata all'infortunio sul lavoro era molto distante all'area della stazione dove arrivano e partono i treni. Per un'ora intera la stazione è rimasta praticamente deserta. Una scena quasi spettrale, a parte i curiosi che erano arrivati nella zona dei binari per vedere meglio cosa fosse accaduto.L'INTERRUZIONECon un comunicato stampa...