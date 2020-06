IL CASO

BELLUNO Sindaci cadorini in Prefettura: nessuna decisione sul blocco dei tir sulla statale 51. Quella di ieri infatti è stata una riunione interlocutoria. Si proseguirà con un tavolo tecnico fra una decina di giorni, a luglio avviato. Chi sperava che, dopo i disagi segnalati da più parti che hanno raggiunto l'apice mercoledì mattina con l'incidente del mezzo pesante in comune di Valle di Cadore, si rispolverasse subito l'ordinanza che ferma i tir è rimasto deluso. E la cartellonistica sarebbe già pronta, la stessa installata in quell'occasione è semplicemente coperta.

LA SPERANZA

Marianna Hofer, sindaco di Valle che rappresentava i colleghi della valle del Boite, torna a casa con la stessa preoccupazione dell'andata. In vista del tavolo tecnico dice: «Spero che la prossima sia una riunione risolutiva dei problemi che ho posto, che si prenda atto di una situazione che diventa giorno dopo giorno più grave, insostenibile». Dalla vallata, e da Cortina, è da tempo che si chiede di arginare il passaggio dei mezzi pesanti che non hanno motivo di transitare sulla statale di Alemagna se non per evitare i pedaggi autostradali. Sono tir stranieri che viaggiano, spesso, a velocità sostenuta. A chiedere di fermarli c'è anche Cortina, così il vice sindaco Luigi Alverà: «Abbiamo chiesto di tornare all'ordinanza di un anno fa per limitare il traffico pesante ma anche che Anas metta i movieri a regolare il transito sui sensi unici dei cantieri».

I PROBLEMI

Dalla Prefettura fanno sapere che Anas valuterà se ci sono i presupposti per l'adozione della limitazione dei tir, «ne riparliamo in questi giorni sicuramente qualcosa faremo, vediamo in che termini, dobbiamo sempre tener presente che non possiamo impedire il transito delle merci, perché anche quelle fanno parte di un sistema economico, che sta ripartendo». Il problema di Valle in questo periodo è la chiusura della ciclabile nel tratto all'uscita dell'abitato di Venas direzione sud. La pista è chiusa perché da tempo è stato aperto un cantiere per il consolidamento della carreggiata della statale che incombe sulla ciclabile, cantiere bloccato dalla pandemia e che quando avrebbe potuto ripartire è rimasto fermo. Da quando è stato possibile riprendere a pedalare la ciclabile è tornata ad animarsi ma i ciclisti, per quel cantiere che non va avanti, sono costretti a prendere l'Alemagna. La richiesta è di poter aprire la pista almeno nei fine settimana, i più frequentati, così da garantire un passaggio tranquillo. E poi ci sono i cantieri per i quali si invocano i movieri a garanzia di maggior sicurezza e miglior transitabilità. «I lavori vanno fatti e impongono pazienza ma c'è un limite a tutto», sbottava un automobilista prigioniero della colonna bloccata fra Acquabona e Zuel, poco più di un chilometro e mezzo, a Cortina dove sono ben due i semafori per altrettanti cantieri e tempi d'attesa lunghissimi.

Giuditta Bolzonello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

