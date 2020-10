«O paghi e vengo lì e vi ammazzo tutti». Deve essere stata colma la misura per un artigiano 45enne di Treviso che, all'ennesimo tentativo fallito di vedere i soldi per i lavori svolti, si è sentito opporre un secco diniego. L'uomo, che attualmente si trova in Francia e risulta bloccato dall'infezione per il Covid 19, è finito a processo per esercizio arbitrario delle proprie ragioni. L'artigiano svolge dei lavori per una azienda che vengono finiti a regola d'arte ma il titolare non lo vuole pagare. Il 45enne tenta di tutto per rientrare di quei 15mila euro che avanza e si rivolge a un avvocato, al quale fa preparare anche un decreto ingiuntivo. Neppure aver intrapreso le strade legali smuove il debitore e allora un giorno prende il telefono e minaccia: «Adesso vengo lì, spacco tutto quello che trovo. Pagatemi o vi ammazzo tutti». Scatta la denuncia e nei confronti dell'uomo arriva anche un decreto penale che lo condanna a 3 mila euro. «Io - spiega l'artigiano - ha solo chiesto che mi dessero quello che mi era dovuto per i lavori che fatto e ultimato. Il fatto è che il titolare dell'azienda non vuole pagare. Anzi: mi ha denunciato per una telefonata fatta in un momento in cui ero particolarmente stressato sperando di bloccare le mie iniziative». L'imputato, a dibattimento in quanto si è opposto al decreto penale, è difeso dall'avvocato Fabio Santoro che ieri ha chiesto il rinvio dell'udienza in quanto il suo assistito dovrebbe portare a termine la quarantena un volta rientrato in Italia. (de.bar)

