I TIMORI

BELLUNO Gli analisti usano due parole inglesi per descrivere il pericolo: liquidity crunch. Per rimanere da questa parte della manica si può parlare di crisi di liquidità: un effetto domino che può portare al fallimento a catena delle aziende, generando un livello di disoccupazione non preventivabile in una spirale su cui diventa impossibile intervenire.

L'ALLARME

La Camera di commercio di Treviso Belluno sollecita il Governo, sottolineando i pericoli che si corrono. «Tutte le aziende, in maniera diversa a seconda dei settori, si troveranno di fronte ad un crollo del fatturato, e degli incassi. La prima conseguenza è che le imprese saranno portate a ritardare o congelare i pagamenti ai fornitori, e persino ai dipendenti, generando un effetto a cascata di contrazione della liquidità di tutto il sistema economico. È in questo preciso momento - spiega il Presidente della Camera di Commercio, Mario Pozza - che è indispensabile aiutare le imprese, infondere una visione di futuro e quindi di fiducia, adottando un serio provvedimento che dia liquidità alle aziende che generano profitti. Serve chiarezza, abbiamo visto come la deroga del pagamento Iva non fosse certa e così le imprese avevano già pagato per non incorrere in eventuali sanzioni. L'incertezza della governance disorienta e in questo momento di crisi mondiale può generare gravi danni umani, ci siamo già passati con i suicidi del 2008. Il Veneto ebbe il triste primato, non vorrei che una volta curati i danni del coronavirus dovessimo piangere le vittime di una crisi economica».

TAVOLO DI CONFRONTO

Proprio per rallentare il pericolo e tentare di evitare che il contagio del coronavirus si estenda ai settori sani dell'imprenditoria bellunese la presidente dell'ordine dei commercialisti e esperti contabili della provincia di Belluno, Michela Marrone, ha lanciato l'idea di un tavolo di confronto per iniziative a sostegno delle imprese e per il rilancio economico, in stretta concertazione con la Regione del Veneto, le categorie economiche, gli ordini professionali e il sistema bancario.

IL RUOLO DELLE BANCHE

«In questo momento sarebbe fondamentale che le imprese utilizzassero la liquidità se esistente e disponibile - spiega Michela Marrone con la giusta apprensione, ma senza bloccare i pagamenti, ciò per evitare che il sistema finanziario arrivi al collasso. Sono state infatti introdotte misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate, in base alle quali gli istituti di credito sarebbero già in grado di concedere alle imprese che ne fanno richiesta delle nuove linee di credito o delle moratorie rispetto alle posizioni attive. A tal fine è stata dedicata un'apposita del Fondo di garanzia che accelera e semplifica l'iter autorizzativo».

L'APPELLO

Gli appelli si muovono dunque su due fronti. Uno di lungo periodo, una richiesta al governo di non lasciare soli gli imprenditori, di regole chiare e immediate l'altro agli imprenditori. «Prima di decidere di non effettuare un pagamento ad un fornitore, o ai propri dipendenti o collaboratori, dovrebbero valutare se con le attuali disponibilità finanziarie sono in grado di far fronte ai presunti impegni a breve medio periodo. Nel caso di evidenti difficoltà nel fare fronte ai pagamenti, valutare subito con i propri istituti di credito i finanziamenti migliori per il caso specifico. Per scongiurare il rischio di liquidità le imprese devono impostare subito business plan economico e finanziario - prosegue Marrone - con delle simulazioni realistiche per i prossimi mesi».

