LA COMMERCIANTE

VENEZIA «Il blocco delle licenze d'asporto, la nuova croce di alcuni esercenti veneziani».

A mettere in luce il rovescio della medaglia nel provvedimento in vigore a Venezia dal 2018 - in scadenza a fine 2021 - una lavoratrice del mondo della gastronomia locale. «L'amministrazione comunale, a suo tempo, aveva bloccato le concessioni nel centro storico per le nuove aperture da asporto (non nel caso della sua attività di vendita e servizio take away avviata prima del 2017, quando ancora il Comune rilasciava i permessi necessari). La situazione, allora riassunta come decoro urbano, era fuori controllo, tra pizze al taglio, pastasciutte e kebab. Ora però lamenta la voce veneziana - con i ritmi di lavoro ridotti all'osso, quelle limitazioni così generalizzate rischiano di penalizzarci, soprattutto se da proprietari dell'immobile in cui lavoriamo vorremmo provare a vendere».

L'esplosione del cibo da strada, consumato a passeggio per le calli, se non appollaiati sui gradini dei pozzi o dei ponti in città, aveva penalizzato fortemente la città antica. Di lì, le prescrizioni della Regione. Tuttavia, quella che nasceva come tutela rivolta ai bar e ristoranti preesistenti alla normativa, sta ora diventando un ulteriore ostacolo da superare.

«Le circostanze sono cambiate e bisogna tenerne conto. Al momento nota la testimone della categoria - non poter approfittare del take away è squalificante, equivale a non lavorare proprio. Oltretutto se chiude adesso un'attività legata alla ristorazione, chi subentra con lo stesso prodotto ma con una gestione diversa, non eredita i permessi di chi c'era prima. Il nuovo arrivato è considerato come una richiesta di concessione da aggiungere all'appello». Stando così le cose, chi comprerebbe a queste condizioni? Con le mani legate ancora per un anno intero? Solo il miglior offerente. Al momento, le uniche offerte sono cinesi. Anche un prodotto legato alla tradizione culinaria locale, pur prestandosi all'asporto, non potrebbe ambire a diventarlo. «L'amministrazione è consapevole che questi vincoli vadano ridiscussi. Bisogna stringere i tempi però. Il rischio è svendere, lasciando in pasto la città a chissà chi».

Il suggerimento è sollecitare che quei muri, in cui le attività oggi sono impantanate a causa della crisi, rimangano in mano a veneziani, agevolando le loro condizioni di acquisto.

Costanza Francesconi

