Blitz di Berlusconi sui colli trevigiani Pranzo di verdure e missione segreta

LA VISITAPIEVE DI SOLIGO (TREVISO) Toccata e fuga a Pieve di Soligo, nell'Alta Marca Trevigiana, ieri per Silvio Berlusconi. Il Cavaliere ha fatto tappa con il suo aeromobile nel Quartier del Piave per motivi personali secondo quanto trapelato. E la sua presenza non è passata inosservata. In molti infatti hanno notato il suo elicottero bianco, con il logo Mediaset, atterrare nell'area verde della sede pievigina dell'associazione La Nostra Famiglia Ircss Medea. Poi l'auto con a bordo l'ex presidente del consiglio, scortata da forze...