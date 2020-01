Blitz a Roma, una speranza per Safilo

L'ATTACCO

TRIESTE «Agguerriti». Perché qui «ci sono 235 lavoratori da difendere e le loro famiglie». Se l'azienda mantiene la sua posizione, «è arrivato il tempo che anche le istituzioni, le associazioni di categoria e i sindacati si mostrino con altrettanta fermezza». È così che la Regione, con l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Bini, si presenterà domani al ministero dello Sviluppo economico per continuare a condurre a Roma la battaglia al fine di salvaguardare lo stabilimento Safilo di Martignacco, dopo che ieri l'azienda, nel primo vertice avuto a Trieste insieme a Regione e sindacati, non ha aperto alcuno spiraglio rispetto a quanto già comunicato: chiusura del sito produttivo e tutti i lavoratori a casa.

IL PUNTO

Di per sé nessuna buona novità, quindi. Se non che, come affermano i sindacati, la Regione «si è presentata con una posizione chiara a difesa dello stabilimento di Martignacco e avremo il pieno appoggio istituzionale», ha sintetizzato al termine dell'incontro Andrea Modotto, segretario regionale della Filctem Cgil. «L'appoggio della Regione è esplicito», ha aggiunto Pasquale Lombardo, segretario provinciale della Femca Cisl Udine, sottolineando «il richiamo forte dell'assessore all'azienda perché apra un tavolo con i sindacati, al fine di scongiurare la chiusura definitiva del sito produttivo». A Roma, quindi, il Fvg si presenterà con una voce unica per chiedere «contratti di solidarietà, tempo e responsabilità sociale», ha elencato l'assessore Bini. «Nel corso dell'incontro ho registrato un grande senso di responsabilità da parte dei sindacati ha affermato al termine -, che hanno avanzato proposte serie e ragionevoli».

LA RICHIESTA

Da qui l'esortazione esplicita al Gruppo Safilo per «aprire un tavolo di confronto con i lavoratori e scoprire, in quel contesto, tutte le carte del progetto. Anche perché ha aggiunto -, il Fvg ha già dato». Il riferimento è alla chiusura di altri stabilimenti Safilo nel corso degli anni, come quelli di Precenicco, Ronchis, Coseano. Nel 2009 la crisi si era fatta sentire anche a Martignacco. La Regione, che prima di arrivare al tavolo con l'azienda aveva incontrato anche i vertici di Confindustria Udine, è convinta che l'associazione di categoria possa svolgere «un ruolo strategico» in questa complessa vicenda. Ieri la parte sindacale, in verità, non lo ha percepito - «chi rappresentava Confindustria Udine ha sostanzialmente avvallato la posizione dell'azienda», ha affermato il segretario Modotto -, ma l'assessore Bini ha confermato la disponibilità degli industriali friulani affinché «lo stabilimento di Martignacco esca dall'impasse». Anzi, «sta già svolgendo un ruolo attivo». Ora tutto si sposta a Roma e domani il confronto al Ministero comincerà a metà pomeriggio. Lavoratori e sindacati intendono «conquistarsi», come ha detto Modotto, «i contratti di solidarietà» e una soluzione che consenta di mantenere il sito aperto, perché la chiusura renderebbe molto più complicata la trattativa per l'acquisizione dello stabilimento da parte di eventuali imprenditori interessati. Il gruppo Safilo ha dichiarato 50 esuberi anche nella sede di Padova e 400 in quella di Longarone ma, nella visione dei sindacati friulani, la partita in regione ha toni molto più funesti. «In Veneto il distretto dell'occhialeria sta funzionando e gli esuberi possono avere altre possibilità di impiego ha spiegato il rappresentante della Cgil -. Decretare la fine di Martignacco, invece, significherebbe disperdere professionalità. In aggiunta, su un territorio che è oggettivamente in stagnazione e quindi ha meno possibilità occupazionali». Non da ultimo, ha rimarcato il sindacalista, «l'80% dei lavoratori a rischio è donna e il 50% è monoreddito».

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA