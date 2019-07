CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BLITZ A RAFFICAJESOLO L'ultimo sequestro è avvenuto lo scorso weekend: decine di articoli con marchi contraffatti, soprattutto portafogli e borse riportanti i più prestigiosi marchi di moda. Ovviamente falsi e tutti sequestrati dalle pattuglie coordinate dal comandante Claudio Vanin. E' questa la strategia attuata dal Comune di Jesolo per contrastare il commercio abusivo sulla spiaggia: controlli costanti, quasi ogni giorno e in ogni caso mirati. E, almeno per il momento, nessuna multa a chi compra. Eppure nel regolamento di polizia urbana,...