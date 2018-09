«Blindare i 18 milioni per Belluno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPELLOBelluno Dopo l'emendamento nazionale, anche quello su Belluno. Il capoluogo vuole i suoi 18 milioni di euro e il deputato bellunese Roger De Menech si fa portavoce. L'emendamento per salvare il gruzzolo previsto per il territorio dal Bando periferie è stato presentato ieri mattina. Il testo chiede di intervenire sull'articolo 13 del progetto di legge 1117 di conversione del decreto milleproroghe, riducendo da 140 a 122 i milioni di euro gli spazi finanziari per i comuni. Si punta a fare la maggior pressione possibile a Lega e Cinque...