Bitonci, le manovre per un ruolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOVENEZIA È Luca Zaia che sta pensando di mollare il Veneto (e quindi l'autonomia, la Pedemontana, le Olimpiadi, pure il nuovo ospedale di Padova) per andare in Europa o è Massimo Bitonci che vorrebbe spedirlo a Bruxelles per avere campo libero a Palazzo Balbi nel 2020?Nei palazzi della politica veneta se ne parla da un pezzo, per la precisione da quando il padovano Bitonci, eletto deputato il 4 marzo, ha cominciato a scalpitare per avere un ruolo di rilievo a Roma, solo che la vicepresidenza della Camera non è saltata fuori, il...