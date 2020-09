BISSUOLA

MESTRE A fornire l'occasione è stata la re-inaugurazione del Teatro del Parco dopo quattro mesi di lavoro e 12 anni di chiusura. Un'occasione, celebrata con tre eventi, che ha fornito l'occasione a Luigi Brugnaro di fare un bagno di folla tra il pubblico che, come ogni domenica, affollava il Parco Albanese a Bissuola. Verso le 16 il sindaco, che in mattinata aveva partecipato al dibattito televisivo con Pier Paolo Baretta, ha partecipato a una passeggiata in bicicletta ed è arrivato nella zona dell'anfiteatro dove la Giovane orchestra metropolitana non ha mancato di intonare Tanti auguri a te al sindaco che giusto ieri festeggiava 59 anni. Ad accompagnare Brugnaro un gruppo di giovani militanti di fucsia-vestiti a bordo delle biciclette del nuovo servizio di bike sharing inaugurato a giugno. Il raid ciclistico era partito dal municipio di via Palazzo e ha percorso la rete ciclabile completata in questi anni con una serie di micro-interventi finalizzati a rendere più sicure le strade per le biciclette. Al Parco, oltre al teatro completato in questi mesi, è in corso l'intervento di copertura della pista di pattinaggio che consentirà agli sportivi di praticare lo sport anche con il tempo avverso.

