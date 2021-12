Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE REAZIONILORENZAGO «Bisogna risalire ai tempi della guerra per trovare fatti così efferati: sconvolgono il paese. Per tutti noi quanto accaduto ha avuto gli effetti di una bomba». Il parroco di Vigo di Cadore, monsignor Renato De Vido, che si occupa anche di Lorenzago, spiega che un fatto simile non si era mai visto. Ha subito telefonato alla famiglia per portare parole di conforto, per quanto possibile. «Angelo faceva parte della...