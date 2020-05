IL CONFRONTO

UDINE Una crisi «subdola che non sappiamo quanto durerà»; la manifattura dovrà però riconvertirsi con alti tassi di digitalizzazione; nel breve periodo resteranno deboli commercio e turismo, ma cresceranno medicale e biomedicale «ben rappresentati in regione». Tutto da verificare l'andamento della subfornitura, legata a doppia mandata all'export e quindi allo stato di salute delle aziende committenti degli altri Paesi. Si intensificherà la regionalizzazione dell'economia e, se lo shock ha colpito l'Europa in misura poco difforme, «occorre evitare che la ripresa diventi invece asimmetrica». È lo scenario dell'economia del Friuli Venezia Giulia prospettata ieri all'incontro online promosso da Digital Innovation Hub Udine con Confindustria Udine e Ditedi, in collaborazione con IP4FVG dal titolo «Yes, we can change!», tenutosi non a caso il 6 maggio.

Infatti, anche nel 2020, come accadde in quel giorno del terremoto del 1976, il Friuli si trova a dover ripartire. «Si naviga a vista dentro la nebbia, questa è la verità. Prima le fabbriche, oggi, significa spingere sullo sviluppo e sulla produzione di reddito», ha premesso la presidente degli industriali friulani, Anna Mareschi Danieli, intervenuta insieme al vice presidente Fabiano Benedetti e, tra gli altri, al docente di Economia dell'Università di Udine, Paolo Ermanno, all'allenatore dell'Udinese Luca Gotti e a Carlo Rapacciuolo, del Centro Studi di Confindustria.

Pur nell'incertezza della ripartenza - «è davvero difficile fare previsioni a lungo termine, dico solo che è meglio attrezzarsi durante l'estate», ha avvertito Ermanno Mareschi Danieli ha individuato ciò che serve per guardare al futuro aziendale ed economico della regione: «Non può più prescindere da digitalizzazione, green economy, lavoro agile ha affermato - Ci attende un futuro nel quale avremo bisogno di risorse umane sempre più qualificate e impegnate in attività sensibili, non standardizzabili. Un futuro nel quale dovremo rivedere, fra le altre cose, le filiere produttive e la struttura organizzativa interna, cercando di riportare più valore aggiunto nel nostro Paese e cercando di non dipendere da altri»

Quanto alla dimensione digitale dell'economia, Benedetti ha sottolineato che «il digitale potrà fare ancora di più da ora in avanti, specie se interpreterà correttamente le esigenze delle aziende. Innumerevoli sono infatti i campi e i settori dove può incidere: dagli strumenti per il lavoro collaborativo all'e-commerce fino a tutte le declinazioni del manufacturing: sistemi e strumenti IoT, big data analytics, artificial intelligence e sistemi di realtà aumentata». Frenerà però la globalizzazione, perché «la tendenza alla regionalizzazione degli scambi che era già iniziata prima della crisi ha affermato Rapacciuolo potrebbe ulteriormente rafforzarsi». Un'azienda bresciana ha spiegato come ha potuto andare avanti in piena zona rossa nel cuore della crisi.

PIU TURISMO SLOW

Qualche idea per uno dei settori più colpiti, quello del turismo, ieri l'hanno data dal Consiglio regionale anche i consiglieri del Patto per l'Autonomia Giampaolo Bidoli e Massimo Moretuzzo, che hanno chiesto alla Regione di avviare «un progetto di valorizzazione e promozione turistica anche di nuove località regionali, finora considerate secondarie, siano esse montane o rurali, al fine di sostenere lo sviluppo locale e una diversificazione delle strategie di risposta del comparto turistico alla crisi attuale». Ciò a fronte delle previsioni di un calo di almeno il 50% dei ricavi del comparto. «Se l'area balneare probabilmente sarà quella che soffrirà di più hanno sostenuto - bisognerà avere un occhio di riguardo per le aree montane e per il turismo slow che, negli ultimi anni, è cresciuto con turisti in cerca di emozioni, cultura, enogastronomia e naturalismo. L'obbligo di distanza sociale può ben adattarsi alle numerose località della regione che offrono spazi e tranquillità, insieme alle bellezze e all'autenticità di cui sono portatrici», hanno concluso. Intanto il Comune di Lignano ha deciso che per il 2020 non ci saranno parcheggi a pagamento a Sabbiadoro dal 27 giugno al 30 settembre e Pineta dal 27 giugno al 15 settembre. Sarà applicato inoltre uno sconto del 30% sugli abbonamenti stagionali.

