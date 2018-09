«Bisogna insegnare loro l'indipendenza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Vogliono bene veramente, s'affezionano in profondità. Ma devono essere allenati, secondo l'associazione Down Dadi, a una vita per quanto possibile autonoma. I ragazzi con trisomia 21, più conosciuta come sindrome di Down, «sanno dare tantissimo ma meritano, come tutti, di costruire il loro presente e il loro futuro con le proprie forze. L'obiettivo generale del nostro agire - spiega Patrizia Tolot, anima dell'associazione - è lo sganciamento dalla famiglia, per una vita in prospettiva il più indipendente possibile, con tempistiche volte...