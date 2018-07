Biscione: «Sono qui per dirigere un'istituzione unica»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAVENEZIA Fino a qualche giorno fa era alla guida del Mao, il Museo d'Arte Orientale di Torino. Marco Biscione è stato scelto per diventare il direttore dell'M9 dapprima tra 118 candidati, poi ridotti ad una rosa di sei nomi. Cosa l'ha convinto a lasciare il suo incarico per intraprendere questa avventura?«L'eccezionalità di M9 nel panorama museale nazionale italiano. Sia come contenuti: il primo grande museo multimediale mai realizzato in Italia. Sia per i temi: affronta il Novecento in maniera non solo storico-artistica. M9 è...