Bio che passione. Spopola in Friuli Venezia Giulia il consumo di prodotti biologici che non hanno risentito della crisi dettata dalla pandemia, nonostante i produttori siano alle prese con Psr (Piano di sviluppo rurale) rosicchiato. Così lo definisce la presidente di Aiaib-Aprobio, Cristina Micheloni. Con i suoi 14mila ettari coltivati a biologico di cui 1.800 di cereali e 1.600 di vino - il Fvg vede crescere anno dopo anno produzione e vendita. L'incremento più grosso si è visto nel 2015 con i bandi del Psr spiega Micheloni e siamo ancora lontani dalle percentuali di altre regioni come la Toscana che tocca il 15% di superfici coltivate a bio, mentre qui siamo al 5%, ma si continua a crescere. E, in questo caso, la pandemia ha fatto scoprire un nuovo modo di fare la spesa e di mangiare. Già la scorsa estate i mulini erano rimasti privi di scorte di farina e le piccole aziende avevano registrato grandi vendite. Un boom inaspettato confessa la presidente soprattutto per le vendite online, in particolare di verdure, formaggi e carne. In regione, insomma, si è iniziato a fare più attenzione a quello che si mette in dispensa e in frigorifero e anche a scegliere dove fare la spesa. La pandemia ha sviluppato una maggiore attenzione alla salute e alla tutela dell'ambiente e mangiare in un certo modo è diventato importante.

