LE REAZIONI

TAVAGNACCO Buone notizie per gli organizzatori di sagre ed eventi, che sono saltati a causa del covid. È il caso delle Pro loco, visto che due appuntamenti su tre sono stati annullati o rivisti, fra cui l'84% delle sagre. «I contributi assegnati alle Pro Loco e non spesi nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria potranno essere recuperati per l'organizzazione di eventi nel 2021». Lo ha detto l'assessore regionale Sergio Emidio Bini, intervenuto all'assemblea straordinaria del Comitato regionale delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia annunciando che nella legge di assestamento di bilancio verrà inserita una norma per consentire alle Pro Loco della regione di recuperare i contributi non spesi quest'anno. Le Pro loco attraverso gli eventi ricavano 200 milioni di euro pari al 10% dell'introito nazionale che si attestata a circa 2,1 miliardi di euro. La conferma che le sagre del Friuli Venezia Giulia sono particolarmente apprezzate giunge dal numero di premi di sagra di qualità assegnati dall'Unpli alla regione: ben quattro riconoscimenti nazionali che nel 2019 sono andati a Tavagnacco per la sagra degli asparagi, a Buttrio per la Fiera regionale del vino, a Casarsa per la sagra del vino e a Villanova di San Daniele del Friuli per la sagre di Vilegnove. Bini ha quindi rivolto un sentito ringraziamento alle 220 Pro Loco attive in regione e aderenti all'Unpli. «Durante il lockdown sono venuti meno gli eventi, ma non è venuto meno il vostro impegno declinato in altro modo a favore di Comuni, aziende sanitarie, Protezione civile, singole famiglie che hanno avuto bisogno del vostro aiuto».

IL COMITATO

Secondo il presidente del comitato Pro loco Fvg Valter Pezzarini «oltre ai dati economici quello che risalta dallo studio dell'Unpli nazionale e Cgia di Mestre è il grande valore sociale per le comunità e il territorio rappresentato dall'opera dei volontari delle Pro Loco, che anche in questa estate così particolare, rispettando le regole sanitarie, stanno provando a organizzare dei momenti aggregativi molto importanti per la popolazione. Lo studio ha analizzato 1.400 eventi tra sagre e altri appuntamenti a livello regionale, appurando che portano a oltre 1 milione di presenze». Pezzarini ha ricordato anche l'attenzione alla «solidarietà sociale che proprio durante il lockdown ha visto le nostre Pro Loco aiutare la Protezione civile, distribuire borse della spesa, mascherine e aiutare nella pulizia di strade e cimiteri oltre a donare direttamente 25 mila euro». Il ringraziamento ai volontari delle Pro Loco, «pietra miliare per il terzo settore e valore aggiunto della regione» per quanto hanno fatto durante la pandemia è arrivato anche dal presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin. Fan delle Pro loco anche Mariagrazia Santoro (Pd): «In questo momento di forte difficoltà, post emergenza, è necessario garantire ancor di più il sostegno della Regione con adeguate risorse a partire dal prossimo assestamento, per evitare che spariscano questi preziosi presidi di tradizione e cultura».

