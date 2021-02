«Nella notte il bambino è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per ridurre una piccola frattura agli arti inferiori -spiega il direttore dell'Usl Francesco Benazzi- C'era inoltre preoccupazione per un edema e per il trauma cranico subito nella caduta, ma fortunatamente possiamo dire che il piccolo è fuori pericolo. Quanto successo ha però del miracoloso, soprattutto perché il volo pare essere avvenuto da una quindicina di metri. Determinante per la sua sopravvivenza, dunque, è probabilmente stato il fatto che la madre, prima dell'impatto col suolo, abbia fatto scudo con il proprio corpo al bambino, attutendo così le conseguenze della caduta». Il piccolo volato dal ponte di Vidor assieme alla madre, che è morta sul colpo, sta decisamente meglio ed è già stato trasferito in pediatria. Una buona notizia nel mare di dolore che si è abbattuto su due famiglie di Vedelago e Caerano, sconvolte dalla morte di Margherita Bandiera, 31 anni, che sabato sera ha deciso di buttarsi dal ponte col piccolo. La donna soffriva da anni di crisi depressive ed era in cura. Ma nessuno dei familiari, a cominciare dalla sorella e dal marito, avevano immaginato che anche il figlioletto di un anno e mezzo potesse essere in pericolo.

