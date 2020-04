LA PROPOSTA

TREVISO Il primo ricovero nel trevigiano di un bambino di cinque anni contagiato dal nuovo coronavirus fa salire l'attenzione verso i più piccoli. Lui, residente nella zona di Conegliano, ha avuto la febbre per qualche giorno dopo che i genitori, a loro volta positivi, avevano iniziato la quarantena. Per questo è scattato il ricovero. Ma c'è anche il timore che più di qualche bambino possa aver contratto il Covid-19 in ambito familiare senza sviluppare alcun tipo di sintomo. Con il risultato di contribuire a diffonderlo, ovviamente senza saperlo. «È necessario avviare una serie di tamponi a tappeto sui bambini, anche e soprattutto in vista della riapertura di nidi, asili e magari dei centri estivi. Senza i necessari approfondimenti, con la riapertura di alcuni servizi scolastici si rischia una recrudescenza del virus avverte Gianfranco Battaglini, segretario provinciale della Fimp, la federazione dei medici pediatri ad oggi i più piccoli sembrerebbero meno colpiti dal coronavirus rispetto agli adulti. E nei casi di contagio, i sintomi si sono rivelati più lievi. Però non è ancora chiaro che ruolo possano giocare come portatori asintomatici del virus. Si può supporre una diffusione come accade per l'influenza stagionale. Per chiarirlo è necessario avviare un'indagine epidemiologica specifica, che ad oggi ancora non c'è».

IN ISOLAMENTO

Il bambino ricoverato nel settore Covid isolato all'interno del reparto di Pediatria dell'ospedale di Treviso, diretto da Stefano Martelossi, a quanto pare è stato contagiato proprio dai genitori durante il periodo di isolamento domiciliare che avevano iniziato dopo aver scoperto di essere stati colpiti dal coronavirus. «Sono molti i bambini che potrebbero essere stati contagiati in ambito familiare nel periodo di quarantena dei genitori sottolinea Battaglini il punto è che vengono sottoposti a tampone solo quando emergono dei sintomi che durano per più di qualche giorno». Con il piccolo di cinque anni è andata proprio così. All'inizio era entrato nell'ospedale di Conegliano. Poi è stato trasferito a Treviso, individuato come centro di riferimento provinciale per i casi di Covid pediatrici. Nelle scorse settimane altri due minorenni, entrambi di 17 anni, erano stati colpiti dal Covid-19. In quei casi, però, era bastato l'isolamento domiciliare. Stavolta è stato diverso. Le condizioni del bambino, comunque, fanno ben sperare. Per l'Usl della Marca si tratta di un caso raro. In ospedale mettono in conto solo qualche altro ricovero simile: le previsioni restano nell'ordine delle unità. Lo conferma anche il fatto che in Pediatra sono state allestite solo due camere riservate ai pazienti contagiati dal coronavirus.

L'ALLARME

Come se non bastasse, ad aumentare l'attenzione verso i più piccoli, comunque sempre opportuna, c'è anche un alert diffuso nelle ultime ore tra i pediatri a livello internazionale che mette in guardia sulla possibilità che alcuni bambini con il Covid-19 possano sviluppare la malattia di Kawasaki, che porta a una infiammazione dei vasi sanguigni. Insomma, i più piccoli saranno anche meno colpiti dal coronavirus rispetto agli adulti. Le loro reazioni al contagio, però, si portano dietro una serie di interrogativi ancora da risolvere.

Mauro Favaro

