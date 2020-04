CAORLE Genitori con bambini si ritrovano nel parco giochi di via Mantova a Caorle e, dopo un fuggi fuggi all'arrivo dei vigili chiamati da qualche residente della zona, un paio vengono multati con la sanzione di 400 euro ciascuno.

La voglia di portar fuori i figli per fargli respirare un po' d'aria inizia dunque a farsi sentire, anche dovendo fare i conti con le norme sul distanziamento sociale che impongono comunque di evitare assembramenti e di non far giocare assieme i piccoli per evitare il rischio di contagio.

É successo sabato: alcuni abitanti della zona hanno contattato il comando dei vigili urbani per segnalare un gruppo di persone nel parco giochi posto tra via Ferrara e via Mantova. Come in una normale giornata primaverile (ma quelle che stiamo vivendo non sono affatto giornate normali), diversi genitori si erano radunati nell'area verde, portando con sé i bambini, nonostante le disposizioni governative dettate per arginare il proliferare dei contagi da coronavirus vietino esplicitamente anche l'accesso ai parchi pubblici. All'arrivo della pattuglia della polizia locale si è quindi scatenato il fuggi fuggi generale: gli agenti hanno comunque individuato due genitori che sono stati sanzionati con una multa di 400 euro ciascuno. Gli altri, insieme ai bambini, si sono dileguati rientrando nelle proprie abitazioni.

Come ha spiegato il comandante della polizia locale di Caorle, Armando Stefanutto, non si trattava della prima segnalazione in merito all'illegittimo utilizzo di quel parco giochi da parte dei residenti della zona. «Il nostro obiettivo non è creare disagi a famiglie con bambini, ma quello di garantire il rispetto da parte di tutti di norme dettate al fine di far terminare al più presto questa fase di emergenza ha spiegato il comandante Stefanutto . Proseguiremo con i controlli anche nei prossimi giorni».

