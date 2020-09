SENZA FINE

COMELICO Continuano a crescere i positivi nella zona del Comelico di Sotto, con quaranta casi solo tra Santo Stefano e San Pietro. E continua a salire l'allarme: ieri, dopo gli asili di Campolongo e Presenaio, è stata chiusa anche una pluriclasse nella scuola elementare di Santo Stefano. Una bimba di quarta elementare, contatto di un famigliare positivo, è risultata infetta e di conseguenza è scattato il protocollo previsto in questi casi. La referente Covid della scuola ha avvertito la dirigente scolastica, Morena De Bernardo, e sono stati avvisati Usl e il sindaco, Oscar Meneghetti. La classe, composta da una prima e una quarta, avrà, probabilmente, un destino diverso l'una dall'altra: gli alunni compagni della bimba contagiata staranno in quarantena, gli altri potrebbero tornare a scuola. In ogni caso, ieri, la classe è stata chiusa: sono stati chiamati tutti i genitori che sono andati a prendere a scuola i loro figli. Anche questi bimbi saranno sottoposti a tampone oggi nel maxi-screening che si terrà in piazza Papa Luciani a Santo Stefano.

LA USL

L'azienda sanitaria Usl 1 Dolomiti spiegava ieri in una nota: «Nell'ambito del focolaio che interessa i due comuni del Comelico, è stata rilevata la positività di un'alunna frequentante la scuola elementare. Il Dipartimento di Prevenzione ha attivato il protocollo scuola, disponendo la quarantena dei compagni di classe della bambina e degli insegnanti della classe stessa. Questi soggetti, come da protocollo, saranno sottoposti a tampone. Oltre a ciò, per massima precauzione e per approfondimento conoscitivo, sono stati programmati per domani mattina tamponi aggiuntivi per tutti gli altri alunni della scuola elementare di Santo Stefano di Cadore, nonchè al personale scolastico. Particolare attenzione sarà posta alla classe prima della scuola elementare che svolge alcune attività interclasse con la classe quarta frequentata dalla bambina positiva». Insomma i bimbi di tutta la scuola primaria di Santo Stefano e della classe dell'asilo di Campolongo, non ancora sottoposta a screening, saranno oggi sottoposti a tampone.

IL DRIVE IN

L'appuntamento è per oggi dalle 9.30 alle 12.30 al drive in che verrà allestito in piazza Papa Luciani (non ai magazzini comunali come detto in precedenza, la nuova location è stata decisa ieri dal Comune». L'Usl ricorda anche che sempre oggi «sarà effettuata, a scopo conoscitivo, una prima indagine con tamponi anche su soggetti asintomatici e non in quarantena (quindi non contatti stretti dei positivi) appartenenti alle 7 classi di nascita più rappresentate nella casistica relativa ai due contesti comunali (dal 1950 al 1954 a San Pietro di Cadore; 1972-1973 in entrambi i comuni). Si tratta di circa 300 persone anche chi non è stato contattato è invitato a presentarsi.

ZONA ROSSA

Il Comelico di Sotto è ormai una sorta di zona rossa in provincia, con diversi focolai e contagi che sembrano non aver fine: anche ieri l'Usl comunicava altri 5 casi «contatto di caso afferenti al focolaio che interessa i Comuni di San Pietro e Santo Stefano di Cadore». In tutto gli infetti sono una quarantina, ma aggiungendo i comuni del Comelico di Sopra (Comelico Superiore con 7-8 casi, San Nicolò con un paio di positivi) si arriva a 50 quasi la metà del totale dei positivi in provincia che ieri sera da bollettino di Azienda Zero era di 109 persone.

Olivia Bonetti

