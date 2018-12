Bim, c'è la fusione all'orizzonte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MMMBELLUNO Metano ancora per poco. Ma Bim Infrastrutture ha davanti magnifiche sorti e progressive, per dirla alla Leopardi. Tra le ipotesi che si profilano all'orizzonte dell'azienda della galassia Bim, la gestione dei rifiuti o il salto nell'idroelettrico. Quasi sicuramente dopo la fusione con Bim Gsp (la consorella che oggi gestisce il servizio idrico integrato). Le nuove normative impongono la messa a gara del servizio gas e Bim Infrastrutture non ha i mezzi per parteciparvi e vincere. Avrà però diversi milioni di euro: una cinquantina;...