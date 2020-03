BILANCIO

VENEZIA Quella al coronavirus è una guerra che si combatte anche a colpi di numeri. E sono i numeri, espressione prima della matematica, a sua volta arida per definizione, a calare sul campo la giusta distanza utile a comprendere quanto si sta vivendo. A fornire il cannocchiale attraverso il quale guardare l'emergenza Covid-19 nel veneziano, è la stessa Ulss 3 Serenissima, in occasione del punto a una settimana di distanza dal deflagrare del contagio. Sono 1.304 le persone controllate con il tampone analizzato dal laboratorio di Genomica dell'ospedale di Venezia. Di questi sono risultati positivi 32 tamponi, ovvero il 2,45 per cento della popolazione controllata. Che a sua volta, nel sottoinsieme dei controlli, si divide tra dipendenti dell'Ulss 3 (600 tamponi effettuati, cioè il 46% del totale) e 704 cittadini: sono il 54% delle persone che si sono sottoposte a tampone.

CHI SONO I POSITIVI

Trentadue sono risultati contagiati da Covid-19. Sono stati ricoverati 14 pazienti: 6 sono in Rianimazione (e sono i casi che più preoccupano l'Ulss Serenissima) e 8 sono su un letto di Malattie Infettive. Gli operatori positivi al tampone sono invece 15: tutti asintomatici, affrontano la quarantena nella loro abitazione dal momento che non hanno mostrato né tosse né febbre e hanno quindi una carica batterica così bassa da venire combattuta e anestetizzata dal sistema immunitario. Lo stesso discorso - situazione asintomatica e quarantena in casa - vale anche per tre persone che in questa settimana sono risultate positive al tampone: si tratta di parenti e amici dei pazienti ricoverati.

L'IDENTIKIT DEI RICOVERATI

L'Ulss 3 ha fatto una disamina anche dell'età e del sesso delle persone contagiate e ora ricoverate in ospedale, tra la Rianimazione il reparto di Malattie Infettive, nei casi più leggeri. Sono tutti maschi, la maggior parte con età avanzata e ciascuno di loro ha evidenti patologie pregresse che hanno, quindi, aperto la strada al contagio di coronavirus. In 2 hanno tra i 40 e i 50 anni e hanno un quadro clinico già compromesso nonostante la giovane età. Il resto sono tutti ultrasessantenni. In 2 sono tra i 60 e i 70 anni, 4 nella forchetta che va dai 70 agli 80 anni e in 6 sono tra gli 80 e i 90 anni: cinque di loro si trovano ricoverati in Rianimazione e sono le situazioni più critiche.

LE OSS CON IL VIRUS

Tra i contagiati da Covid-19, la maggior parte è rappresentata dai dipendenti della stessa struttura sanitaria. In questo caso, come ovvio, si abbassano le età dei contagiati e riguardano entrambi i sessi. Tutti - come ribadito più volte dalla stessa direzione dell'Ulss Serenissima - si sono rivelati asintomatici e ora sono in quarantena a casa. Molti di loro appartengono al Suem di Venezia, in difficoltà per la situazione. Due hanno tra i 20 e i 30 anni e sono entrambe donne. Sempre due sono gli operatori socio sanitari contagiati e con un'età che va dai 30 ai 40 anni: in questo caso si tratta di dipendenti maschi della struttura. I casi maggiori riguardano gli operatori tra i 40 e i 50 anni: sono 5, in 4 maschi e una donna. Tre gli operatori tra i 50 e i 60 anni (un maschio e due donne) e, a chiudere il conto, altri due dipendenti tra i 60 e i 70 anni.

LE ASSUNZIONI

L'emergenza ha fatto sbloccare le assunzioni immediate e a tempo indeterminato, che saranno 54: 24 infermieri, 2 tecnici di laboratorio, 1 tecnico della prevenzione, 4 assistenti sanitari, 18 oss, 5 autisti di ambulanza. In 47 hanno già firmato - anche licenziandosi da altre strutture private - ed entreranno in servizio il prima possibile. «Se non si ferma la diffusione tra gli operatori il rischio di chiusura di centinaia di posti letto è reale. Attendiamo le prescrizioni del ministero della Salute e auspichiamo indicazioni chiare dalla Regione sulla gestione dei casi sospetti sia pazienti che operatori», commenta Daniele Giordano di Fp Cgil.

