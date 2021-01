IL BILANCIO

VENEZIA Gli ospedali che si svuotano lentamente e gli attualmente positivi che tornano dopo più di un mese sotto quota 10mila. Ma mentre i nuovi casi crescono frenando l'avanzata, è sempre alto il numero dei decessi. A dirlo è il bollettino regionale di Azienda zero che restituisce al Veneziano una giornata con più luci che ombre nella narrazione del virus. In ventiquattr'ore nell'area metropolitana di Venezia si sono verificati 183 contagi (47.832 il dato complessivo) con gli attualmente positivi scesi a 9.751 e 15 nuovi decessi (1.420 le croci totali). Sono 421 le persone in ospedale (-28) di cui 49 (-2) in Rianimazione.

IL DECESSO

Il contagio intanto ha colpito Ca' Brentelle, lasciando un vuoto enorme nel villaggio di Malcontenta. E andando ad aggiungere un altro tassello al mosaico della tragedia che si sta abbattendo, da settimane, sulla famiglia Busso, quasi sterminata dal virus che ci ha stravolto le esistenze. Speranza Busso, 91 anni, infatti, essendo sorella di suo nonno, era prozia di Ivan Busso, il falconiere di Malcontenta, scomparso il primo dell'anno a soli 42 anni. «Speranza, per decenni, è diventata un'istituzione, un riferimento per questo rione che si affaccia su via dell'Erba in quanto sempre impegnata per aiutare il suo villaggio. Grazie al suo impegno civile e sociale la ricorda Dario Giglio, consigliere della Municipalità ed ex-portavoce della delegazione di zona - ha contribuito, negli anni Ottanta e tuttora operante, a fondare il gruppo anziani di Malcontenta di cui lei era anche segretaria». Nei giorni scorsi, Speranza, che era ammalata di coronavirus, non aveva dato risposta a quanti suonavano al mattino alla porta della sua abitazione a Ca' Brentelle, il piccolo rione che si trova poco distante da via Padana e dalla Riviera del Brenta. La donna era stata trovata per terra priva di sensi ed era stata portata d'urgenza all'ospedale All'Angelo dove si è spenta sabato. I funerali verranno celebrati venerdì 22 gennaio alle 15 nella chiesa di S. Ilario a Malcontenta. A quanto pare, invece, verrà posticipata la data della cerimonia funebre di Gina Smerghetto, la mamma di Ivan che avrebbe dovuto essere celebrata oggi, in modo tale da poter celebrare le sue esequie insieme a quelle del marito Gianni Busso, papà di Ivan, scomparso anche lui per Covid dopo 11 giorni di terapia intensiva, nella notte tra lunedì e martedì sempre All'Angelo.

Una tragedia dopo l'altra quella che si sta abbattendo sulla famiglia Busso e su Malcontenta: Speranza, da sempre, era accudita da una nipote e da suo marito Mario Zentilini, particolarmente stimato anch'egli, che si è malato, a sua volta, ed è scomparso qualche giorno fa. Mario Zentilini era una persona benvoluta e stimata che sapeva infondere gioia e felicità a chi lo conosceva. Il villaggio di Ca'Brentelle era già scosso per la perdita di un suo grande concittadino Ivone Pitteri, il gigante buono, ristoratore di 59 anni de La Taverna Brenta ad Oriago di Mira e le ulteriori perdite di Mario e di Speranza - aggiunge con profondo dispiacere Giglio - non fanno che aumentare tristezza e dolore. Il villaggio di Ca'Brentelle partecipa unito al dolore e si stringe attorno alla famiglie colpite da questi terribili lutti.

Giacinta Gimma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA