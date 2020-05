I CONTI

BELLUNO Quasi un milione di utili. È il conto pre-covid dell'azienda sanitaria Usl 1 Dolomiti, approvato giovedì con una delibera. Per tirare le somme su come ha cambiato questo risultato l'emergenza di questi mesi bisognerà attendere il prossimo anno. Ieri si sono tirate le somme del 2019, positivo. «Questo risultato è il frutto di un lavoro costante di attenzione da parte di tutta l'Usl Dolomiti, per il miglior utilizzo delle risorse assegnate», ha affermato in una nota ieri Adriano Rasi Caldogno, Direttore Generale dell'Usl Dolomiti. «Questo ha permesso di assicurare servizi di qualità ai nostri concittadini e di valorizzare la professionalità dei nostri operatori, assieme a un utilizzo attento delle risorse aziendali», conclude Rasi.

L'ATTIVO

Il bilancio di esercizio dell'area sanitaria chiude con un utile pari ad Euro 968.217,92, addirittura in miglioramento rispetto all'obiettivo assegnato dalla Regione, mentre l'area sociale chiude con un risultato di pareggio. «Grazie a una gestione attenta delle risorse - si legge nella nota dell'Usl -, ed in particolare per merito di una costante azione di ricerca del risparmio su voci di spesa come la gestione centralizzata delle gare, la scelta di farmaci equivalenti e la gestione ottimizzata del magazzino, l'Azienda è riuscita a chiudere il 2019 con un segno positivo di circa 968.000 euro su oltre 472 milioni di valore complessivo della produzione».

I NUMERI

Dando un'occhiata al conto economico nel dettaglio si trovano 36milioni di euro (per esattezza 36.854.858,66) di Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria. Si va da prestazioni di ricovero (10.482.597,00 euro) a pronto soccorso (441.044,00 euro) ai ricavi di quelle erogate in regime di intramoenia (5.014.587,99 euro). Ma ci sono le spese per i dispositivi medici (15.847.037,42) e quelle per il personale che comporta un'uscita di 163 milioni 695.333,12, per l'area sanitaria e euro 2.932.037,44 per quella sociale. Ridotti al minimo i Premi di assicurazione: 303.775,60 euro (24.725,30 per l'area sociale), ma sono a zero quelli di Responsabilità civile del personale, l'Usl non rinnovò il contratto nel 2015 (procede senza assicurazione a parte quella regionale che copre i casi oltre 500mila euro).

Infine le indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale: ammontano a 710.924,91 euro, per l'area sanitaria e a 93.951,38 euro per quella sociale.

