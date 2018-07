CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BILANCIO PESANTEUn weekend nero, strade di sangue in tutto il Veneto Orientale. Boom di presenze nel litorale veneziano e raffica di incidenti che hanno creato il caos su tutte le strade tra code e rallentamenti. Tra gli incidenti più gravi quello avvenuto attorno alle 20 di sabato in via Pio X a San Donà, nella frazione di Passarella, costato la vita un cittadino ungherese di 46 anni. A poca distanza dalla trattoria La Rosa una Fiat Punto e una Volvo C60 si sono scontrate frontalmente. Violentissimo l'impatto, a causa del quale la Fiat, con...