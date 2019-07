CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BILANCIO IN CHIAROSCUROMESTRE Che la situazione in via Piave sia migliorata, è sotto gli occhi di tutti, anche se c'è chi ironizza che non poteva essere differentemente, essendo stato toccato il fondo per lungo tempo. Per molti, però, il problema non è stato risolto alla radice, come dimostra il ritorno dei pusher che soprattutto nottetempo non fanno mancare la loro presenza a molti incroci della zona. Così anche dalla parrocchia e dal fronte dell'associazionismo con gli occhi vigili su quanto accade nel quartiere, viene rinnovata la...