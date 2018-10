Biglietteria on line ferma 24 ore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DISSERVIZIOVENEZIA La biglietteria della Fenice isolata per 24 ore. Impossibile collegarsi al sito da ogni parte del mondo. Il principio d'incendio, che ha fatto spegnere l'impianto elettrico del teatro, ha avuto anche questo effetto. Impossibile acquistare biglietti, non solo sul sito della Fenice, ma anche attraverso gli operatori che normalmente hanno accesso al sistema d'acquisto. Ovvio quindi il sospiro di sollievo con cui il sovrintendente Fortunato Ortombina ha annunciato la fine del black out nella tarda mattinata di ieri. «Da tre...