Bidella sbatte la testa e muore dissanguata

IL FATTOCAMPODARSEGO Riversa a terra in una pozza di sangue nella cucina. Poco più in là, sul pavimento, un'altra grande chiazza rossa, che Donatella Campagnaro, 53 anni, aveva provato anche a pulire prima del malore fatale e della morte per dissanguamento. È questa la scena che si sono trovati davanti i carabinieri intervenuti ieri, alle 14.30, nell'abitazione della donna, in via Caltana 61 a Campodarsego. Ad allertarli era stato il dirigente dell'istituto comprensivo di Campodarsego, Claudio Segato, che quella mattina non aveva visto...