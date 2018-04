Bici gigante per salutare il passaggio del Giro d'Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPUNTAMENTOROVIGO Mardimago accoglierà il Giro d'Italia con una bicicletta mai vista prima: la mattina del 18 maggio la frazione rodigina sarà animata da preparativi inediti, per regalare un particolare da ricordare insieme allo spettacolo dei corridori. È un particolare che si farà notare, perché misura sei metri in lunghezza e supera i tre metri e mezzo d'altezza: tanto è grande la bicicletta che i volontari della Polisportiva di Mardimago hanno preparato per salutare il Giro e che sarà allestita nell'unica piazza polesana...