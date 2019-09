«Bici e ciclovie, il turismo passa da lì»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MAPPABELLUNO Con i suoi circa 500 chilometri di strade percorribili in bici, il Bellunese punta a attirare sempre più cicloturisti. È la grande opportunità del turismo sostenibile, strada che la Provincia sta percorrendo e che vuole implementare. Oltre ai 500 chilometri, fatti di ciclabili vere, silvo-pastorali che si possono percorrere in bici e ciclabili in sede stradale, serve ancora di più. «Il cicloturismo - spiega il presidente della Provincia, Roberto Padrin - è una risorsa di cui già conosciamo le grandi potenzialità, ma per...