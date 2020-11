VENEZIA Chiusi fino al 3 dicembre teatri, biblioteche, cinema, mostre: lo comunica il Comune, in base alle disposizioni del nuovi Dpcm. Gli spettacoli aperti al pubblico in programma al Teatro Toniolo, al Teatro Momo, al Teatro del Parco, al Centro Candiani e del Circuito Cinema sono quindi sospesi (per le modalità di recupero delle date e per quanto riguarda i rimborsi il Settore Cultura sta lavorando con i partner coinvolti per individuare le scelte da attuare).

Chiuse da oggi tutte le Biblioteche della Rete di pubblica lettura. Rimane attivo il servizio di Bibliobus e di prestito a domicilio.

Nello specifico al Toniolo sono sospesi gli spettacoli Il Nodo (da mercoledì 11 a domenica 15 novembre e da martedì 17 a domenica 22 novembre) e con la nuova ordinanza è sospeso anche lo spettacolo Io Sarah, Io Tosca previsto dal 25 novembre al 6 dicembre. Sono sospesi gli spettacoli di Ottavia Piccolo (7 novembre) . Sono confermati tutti gli appuntamenti del Festival della Scienza. Per informazioni, www.cultravenezia.it/biblioteche

Sono sospese anche tutte le attività del Centro Candiani in programma fino a giovedì 3 dicembre.

Pe quanto riguarda il Circuito Cinema

sono sospese tutte le programmazioni del Cinema Rossini, del Cinema Astra, del Cinema Dante e della Casa del Cinema fino a giovedì 3 dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

