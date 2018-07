Bibione, weekend da dimenticare sulla Regionale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Raffica di schianti sulla strada per il mare: nel weekend una ventina di feriti. Per tre volte tra sabato e domenica la strada regionale per Bibione è rimasta chiusa al traffico per altrettanti incidenti stradali e il tragitto verso le spiagge si è trasformato in una sorta di via crucis con tempi di percorrenza oltremodo dilatati. Il più grave sinistro sabato sera verso le 23, nei pressi dell'abitato di Marinella, con una donna di Cesarolo che è stata portata in gravi condizioni all'ospedale di Mestre. D.H., 56 anni del posto, stava...