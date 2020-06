Quota 20 per Bibione. Nell'ultima settimana sono infatti raddoppiati gli hotel che hanno aperto per la stagione balneare nella località turistica del comune di San Michele al Tagliamento. «Per il ponte di Pentecoste erano 10 le strutture alberghiere che avevano aperto - spiega Orlando Mason, direttore dell'associazione degli albergatori di Bibione - È stata una bella prova di normalità. I nostri ospiti non sono infatti mancati, tanto che gli hotel hanno tutti lavorato».

La situazione è cambiata negli ultimi giorni, ma è in costante evoluzione. «Con il 3 giugno più di qualche turista se n'è andato - racconta Mason - ma è una situazione provvisoria. Già con il prossimo weekend infatti tutto cambierà. Le prenotazioni stanno iniziando ad arrivare. Per questo gli hotel che hanno aperto già per questo fine settimana sono una ventina. Con l'apertura dei confini regionali si è vista la prima sostanziale differenza. Ora puntiamo sui confini nazionali. Non appena i nostri ospiti fedeli saranno liberi di arrivare contiamo di lavorare sempre più. È una situazione in evoluzione che stiamo monitorando di settimana in settimana».

Già negli ultimi anni infatti le prenotazioni arrivavano all'ultimo momento e ora l'incertezza sta regnando anche se qualcosa sta cambiando. «È certo che le nostre strutture sono sempre sanificate - spiega Silvio Scolaro, presidente dell'Aba - abbiamo uno stringente programma che ci permette di mantenere alta l'attenzione sul Coronavirus». Ciononostante più di qualcuno ha scelto di soggiornare nelle villette, che a Bibione non mancano.

«Sono quasi un centinaio gli hotel di Bibione - ribadisce Scolaro - non tutti apriranno per l'estate ma a neanche una settimana dalla fine del lockdown siamo già ad un quinto delle strutture alberghiere in attività. Contiamo che per l'inizio dell'estate saremo quasi a regime».

