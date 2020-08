BIBIONE

«Un post-Ferragosto che si presenta con numeri decisamente positivi per quanto riguarda il gradimento dei turisti, buono il numero degli stranieri, nella spiaggia e nello specifico Bibione».

Il sindaco di San Michele-Bibione è soddisfatto della risposta che arriva dal turismo sul litorale. «Siamo stati più forti anche di chi ha cercato di denigrarci divulgando false notizie sulla sicurezza sanitaria dei nostri siti turistici - spiega Codognotto - La gente ha ben recepito il nostro messaggio e sta toccando con mano il servizio che sia sotto l'aspetto sanitario che dei servizi in generale siamo in grado di garantire. Ciò ben ci fa sperare anche per il mese di settembre».

Pasqualino Codognotto riassume il momento positivo per il turismo, anche dopo Ferragosto, nella località balneare di Bibione. «Siamo sopra il 90 per cento per quanto riguarda le prenotazioni - conferma Silvio Scolaro presidente dell'Associazione Bibionese Albergatori che è in costante collegamento con il sistema H-Banchmark che permette di fotografare la situazione reale delle prenotazioni. Per quanto riguarda la presenza di turisti stranieri da giugno ad oggi si registra un crescendo: un buon 50 per cento infatti arrivano da Oltralpe in particolare dalla Svizzera, Austria e Germania (pochissimi dall'Europa orientale)».

BIBIONE AL SECONDO POSTO

«L'Organizzazione mondiale della sanità ha spiegato che l'Italia ha ben affrontato il problema della pandemia e della post pandemia con serietà e competenza - ha aggiunto Codognotto - Questo è gradito ai cittadini e amministratori. L'Osservatorio italiano JFC delle Destinazioni Balneari Panorama Turismo-Mare Italia che ha condotto una ricerca sulla qualità delle spiagge italiane ed in specifico Le destinazioni balneari vincenti nel Post Covid-19 ha collocato Bibione al secondo posto nel ranking Top 20 destinazioni balneari più rilassanti e tranquille e al terzo posto delle destinazioni balneari con più sicurezza sanitaria. Abbiamo lavorato in un clima di piena emergenza per far si che la stagione potesse ripartire. È emerso il gioco di squadra con tutte le Istituzioni e le categorie economiche per fare in modo di impostare condizioni dettate dai protocolli sanitari a garanzia delle migliori condizioni di sicurezza».

SICUREZZA SANITARIA

Uno dei più importanti osservatori nazionali del mondo balneare pone la questione sanitaria ai primi posti tra i fattori di scelta del turista. «Anni fa abbiamo effettuato indagini attraverso questionari per vedere e capire l'importanza della sicurezza sanitaria sulle scelte per le vacanze - spiega ancora il primo cittadino - Gli ospiti già la ponevano ai primi posti ma oggi conta la concretezza delle azioni poste in essere per attuarla e, come è giusto che sia, criticano le eventuali mancanze. Stiamo tutti lavorando - pubblico e privato - con meno personale e meno mezzi perché, non c'erano le condizioni e i tempi per una effettiva programmazione: accettiamo quindi anche le critiche costruttive, ma nel contempo chiediamo a tutti la massima collaborazione».

Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA