«Clima fantastico, Bibione è rinata».

Non trattiene l'entusiasmo Giuseppe Morsanuto, presidente di Confcommercio San Michele-Bibione, per un ponte di Pentecoste che porta un po' di serenità agli imprenditori del litorale. Già dalle prime ore di ieri mattina si sono formate le prime code per chi si dirigeva al mare. Così Bibione si è risvegliata con i vacanzieri che hanno affollato la località. Una situazione fino a qualche giorno fa solo sperata e che si è ora materializzata

«Le pizzerie sono affollate - spiega Morsanuto - già da venerdì abbiamo visto arrivare diversi corregionali che hanno scelto di passare il ponte di Pentecoste a Bibione.

Certamente mancano i vacanzieri austriaci e tedeschi, ma la chiusura delle regioni ha garantito un bel weekend che ci da speranza».

E se per i proprietari delle seconde case le hanno fatto arieggiare, alle agenzie immobiliari arrivano sempre più richieste per appartamenti stagionali.

«È il trend dell'estate - spiega Maria Santorso, presidente delle agenzie - le famiglie stanno affittando villette e appartamenti per tutta l'estate spuntando un buon prezzo e garantendosi l'esclusività delle strutture ricettive».

E se il gelato è un sinonimo dell'estate, a Bibione sta andando a ruba.

«Abbiamo registrato un incremento negli ultimi giorni del 300 per cento - spiega Luca Michelutto, patron di Valbella gelati che rifornisce gelateria, ristoranti e hotel - le ordinazioni sono in continua ascesa, segno che la gente è arrivata». ne sa qualcosa anche don Andrea Vena, che ha deciso di fissare delle messe solo per gli over 70enni, affinchè possano stare tranquilli senza la preoccupazione di trovare persone che, con altri stili, si muovono liberamente con il rischio di contrarre il virus. Insomma, buona la prima ma si guarda già al 3 giugno. Marco Corazza

