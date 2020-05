LA STAGIONE

SAN MICHELE AL T. Bibione si prepara ad accogliere i turisti e fare il primo test di una stagione completamente nuova: se sole e mare sono gli stessi, infatti, le nuove regole post Covid sono tutte da sperimentare. Da oggi prendono il via i servizi di spiaggia lungo il litorale in una settimana che ha cambiato il trend. I numeri fanno ben sperare: nelle ultime due settimane, tra hotel, villaggi e appartamenti, a Bibione si conta un più 70 per cento di prenotazioni rispetto alle prime due settimane di maggio e circa seimila visite al giorno a bibione.com, il portale unico di prenotazione della località. Una cifra che arriva quasi a toccare gli stessi livelli di visite dello stesso periodo nel 2019.

LA RIPARTENZA

«Rivediamo la luce dopo un periodo molto triste e di grande incertezza - conferma Giuliana Basso, presidente di Bibione Live ma non abbiamo avuto dubbi sul fatto che avremmo riaperto. E infatti si riparte con sole due settimane di ritardo». Sul fronte spiaggia ci sono importanti novità, soprattutto per quanto riguarda la prenotazione online dell'ombrellone. Su bibionespiaggiaonline.com si può già scegliere il proprio posto al sole tra spazi che superano di gran lunga i dieci metri quadrati di legge: si va dai 16 fino ai 64 metri quadrati, secondo disponibilità e la conformazione naturale della spiaggia. Indipendentemente dall'aumento degli spazi, non ci sono aumenti di prezzo. Bisognerà invece aspettare ancora qualche giorno per potersi assicurare gratuitamente un posto da 5x5 sulla spiaggia libera di Bibione, che si colloca a Est e Ovest del litorale oltre che negli spazi interstiziali non gestiti da Bibione Spiaggia e Bibione Mare.

LA WEB-APP

Dal 6 giugno, infatti, debutta a Bibione la prima web-app che consente di andare al mare con la propria attrezzatura, prenotando uno dei 1.500 picchetti segnaposto a disposizione. Da un lato la sicurezza della prenotazione e dall'altro la tracciabilità dell'ospite, che dovrà registrarsi inserendo i dati personali e un recapito telefonico. Ogni picchetto e quindi ogni ombrellone ammette la presenza di quattro persone; il controllo sarà affidato al personale della spiaggia, collegato con le forze dell'ordine locali che interverranno, se necessario, invitando l'ospite a registrarsi. «Siamo sicuri di poter contare sul senso di responsabilità dei turisti - spiega il sindaco Pasqualino Codognotto I dati servono esclusivamente per la tracciabilità, saranno criptati e consultati solo in caso di contagio».

Rimangono accessibili le parti di spiaggia libera collocate alle estremità del litorale di Bibione, con le stesse regole di distanziamento fisico. Intanto Codognotto ha confermato che i parcheggi saranno gratuiti.

LE INFORMAZIONI

Molte le richieste di informazioni che stanno arrivando agli operatori. «Il turista vuole avere la garanzia della distanza fisica, per non correre il rischio di rimanere intrappolato in spazi angusti - spiegano da Bibione spiaggia - Una volta appurato questo aspetto, tutti dimostrano già un'ottima competenza in materia di comportamenti virtuosi: a proposito di mascherina, sotto all'ombrellone e in mare non sarà necessario indossarla, ma in spiaggia invece sì, anche sulle specifiche passerelle a doppio senso, realizzate per fare in modo che le persone non si incrocino nel passaggio». Intanto le prenotazioni sono aperte per giugno e alla settimana standard si tende ad aggiungere qualche giorno in più. Gli appartamenti vengono prenotati anche per tutta la stagione, così da garantirsi un posto al sole fino a settembre.

Marco Corazza

