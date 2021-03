TURISMO

BIBIONE A Bibione ci si prepara per ricevere austriaci e tedeschi, tra luglio e agosto, e le famiglie che invece affittano gli appartamenti per tutta l'estate. «Lavoriamo con senso di responsabilità e la giusta dose di ottimismo con l'obiettivo di aprire la spiaggia di Bibione a metà maggio. Ai turisti offriremo il benessere e la sicurezza di cui c'è assoluto bisogno, ci muoviamo con il massimo impegno e rispettando l'evoluzione della situazione sanitaria». Il presidente di Bibione Spiaggia, Gianfranco Prataviera, commenta così l'avvio ufficiale delle prenotazioni del posto ombrellone per l'estate 2021. Lo scorso 17 febbraio, a tutti gli effetti il click day per il posto al sole, si sono superate le 820 prenotazioni, provenienti dalla Germania per oltre il 60 per cento. Dati in linea con lo stesso periodo 2020 e che - a partire dal 4 marzo - hanno subito un calo significativo in concomitanza con gli annunci internazionali di nuove restrizioni. Una conferma di come lo stop&go sia il denominatore comune anche nel turismo. Progettare e realizzare il litorale richiede tempo e organizzazione e Bibione Spiaggia, che gestisce una superficie di 4 chilometri sui 9 complessivi, è già al lavoro con una cinquantina di persone impegnate nell'allestimento e nella successiva posa degli ombrelloni nei 21 settori di competenza.

Da segnalare il ritorno alla configurazione pre-Covid, con i tradizionali 18mila ombrelloni distribuiti sull'arenile più ampio d'Italia che garantisce spazi generosi che arriveranno fino a 16 metri quadrati. Buone notizie per i turisti anche sul fronte delle tariffe, le stesse del 2019. Annullata la distinzione tra bassa e alta stagione: il prezzo medio per un ombrellone con lettino e sdraio in quarta fila è di 18.50 euro. La voglia di vacanza si riflette anche sul portale di prenotazione unica bibione.com che attualmente registra una media di 2 mila accessi giornalieri e 25 mila ricerche effettuate da fine febbraio ai primi di marzo. Le agenzie di affittanze confermano il trend nuovo e del tutto ragionevole che vede tedeschi e austriaci presenti soprattutto a luglio e agosto, solitamente appannaggio del mercato italiano. In crescita la richiesta di affitti per l'intera stagione in particolare da parte delle famiglie che a Bibione trovano da sempre collocazione ideale. Si consolida la partnership tra Bibione Spiaggia e le strutture ricettive, e sono arrivati già a trenta gli operatori di hotel, appartamenti e camping, che hanno deciso di offrire agli ospiti una spiaggia personalizzata da gazebo, ampi spazi verdi con piante ornamentali.

«Guardiamo alla prossima stagione con fiducia e vogliamo farci trovare pronti conclude Prataviera - L'attenzione verso gli sviluppi dell'emergenza sanitaria e le decisioni governative è massima, ma conosciamo i rischi e i requisiti per creare spazi sicuri per i nostri ospiti. Per questo, abbiamo già iniziato i lavori necessari all'allestimento della spiaggia. Si tratta di un investimento importante, ma anche di una promessa rivolta a tutti i turisti che sceglieranno Bibione».

