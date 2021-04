Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BENESSERESAN MICHELE Le terme di Bibione sono a tutti gli effetti uno dei pilastri dell'offerta turistica della località e un punto di riferimento per tutti i mesi dell'anno, sia per il reparto curativo sia per l'area delle piscine e del centro benessere. In era pre-covid, la struttura raggiungeva anche 1.500 persone al giorno nell'area cure e mille nella zona benessere (nelle giornate di pioggia, ndr). Dopo il meno 50 per cento della scorsa...