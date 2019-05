Bibione, corsa contro l'erosione. Rifiuti spiaggiati a Caorle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENETO ORIENTALEIl mare si mangia il litorale est di Bibione, è corsa contro il tempo per ripristinare la sabbia. Ma la pioggia incessante non consente agli imprenditori balneari di mettersi al lavoro. BIBIONE«La mareggiata dello scorso weekend ha lasciato il segno - spiega Flavio Maurutto, direttore di Bibione Spiaggia, la concessionaria a est della località - dopo il maltempo di sabato e domenica, anche l'inizio settimana non è andato meglio. Con il mare ingrossato, il litorale è stato divorato fino ad oltre il tratto antistante l'hotel...