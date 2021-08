Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEBIBIONE In migliaia a Bibione in fila al Covid point. Ieri all' inaugurazione del centro tamponi di via Maya si sono presentati in moltissimi per ricevere il referto dopo l'accertamento dell'azienda sanitaria. Ma lo stesso si è ripetuto anche nelle altre strutture bibionesi abilitate a effettuare i tamponi. Una vera e propria rete per effettuare i tamponi a residenti e turisti che in questo periodo soggiornano nella località...