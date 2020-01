Bianconeri a Lecce, Gotti: «Vogliamo vincere»

L'Udinese riparte oggi da uno stadio insidioso: il Via del Mare di Lecce. Appuntamento alle 18, con i salentini di Liverani impegnati a raccogliere punti salvezza per allontanarsi dalla zona a rischio. Probabile, in casa bianconera, il tandem d'attacco Lasagna-Okaka. «Noi stiamo benissimo assicura mister Luca Gotti alla vigilia . Sappiamo che nella prima partita dopo la sosta per le festività natalizie non è facile riuscire a recuperare subito la giusta mentalità, ma i ragazzi in allenamento si sono comportati nel modo migliore. Ciò non toglie che di fronte avremo un avversario reduce da due campionati vinti, che ha affrontato la serie A con lo spirito giusto». Quindi non sarà facile.

«È vero anche che i salentini in casa non hanno mai vinto e sono reduci da due sconfitte consecutive, ma è prevedibile quale sarà il loro atteggiamento davanti al pubblico amico - aggiunge l'allenatore -. Mi aspetto quindi un Lecce aggressivo, offensivo, deciso a tutto. Noi però vogliamo dare continuità ai risultati positivi dell'ultimo periodo e cambiare il nostro trend negativo in trasferta. Metteremo in campo il nostro essere squadra perché ultimamente lo siamo e vogliamo migliorarci ulteriormente. Quindi giocheremo per vincere».

