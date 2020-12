Bianco risveglio per il Friuli Venezia Giulia ieri mattina con la neve che ha iniziato a cadere inizialmente sulla pianura, coprendo Udine e dintorni, così come la parte alta di Trieste e il Carso per poi raggiungere la pedemontana e la montagna friulana con accumuli che hanno raggiunti i 10 centimetri tra Forni di Sopra, Sappada e Tarvisio. Sulla costa invece Bora sostenuta, con raffiche fino a 97 chilometri orari. L'annunciata ondata di freddo ha portato un brusco calo delle temperature. Sul Monte Lussari, come indica l'Osmer Arpa, il termometro segnava -11 gradi; e sul Monte Zoncolan -6,7; a Udine un grado, a Trieste 3. Le precipitazioni via via si sono attenuate fino ad annullarsi lasciando spazio solo al vento. Secondo le previsioni oggi la neve cadrà sopra i 400 metri, le precipitazioni potranno essere da moderate ad abbondanti. Piogge e nevicate sono previste anche nelle giornate di venerdì e sabato. Le temperature subiranno un ulteriore drastico calo. Mezzi spargisale e lame sgombraneve all'opera su tutta la rete di Autovie Venete e di Autostrade per l'Italia. Solo lievi disagi alla circolazione. A Tolmezzo infine la Squadra Volante del commissariato di Polizia ha rintracciato un anziano che si era allontanato dall'ospedale di Tolmezzo.

A pagina V

© RIPRODUZIONE RISERVATA