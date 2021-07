Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCHIESTABELLUNO Si sgretola, ma non del tutto, il caso Bianchini, il primario del San Martino che al rientro da un viaggio in Thailandia, all'inizio della pandemia, tornò in corsia senza osservare la quarantena. Dopo che la Cassazione ha bocciato il ricorso del capo della procura di Belluno, Paolo Luca, in cui veniva chiesta una misura interdittiva per tutti gli indagati, e dopo aver dichiarato insussistente il reato di epidemia colposa a...