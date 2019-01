Bianca, celebrità da 500mila follover La ragazzina ora è diventata una star

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Si descrive come vip per caso e i numeri le danno ragione. Se chiedi di lei in città non tutti la conoscono ma su Instagram è una celebrità da quasi 500 mila follower. Reali se paragonati ad altri account con la stessa platea di partenza poi traditi dallo scarso seguito alle singole foto. La mestrina Bianca Zennaro di scatti fino a ieri ne aveva pubblicati 2524 e sono sempre decine di migliaia le reazioni del suo pubblico. Chi l'ha conosciuta da ragazzina la sta letteralmente vedendo crescere. Aveva 11 anni quando era approdata su Instagram...