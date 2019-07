Bessarione, il cardinale che fece nascere la Marciana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Di lui non conosciamo con certezza nemmeno il vero nome. Nacque a Trebisonda, morì a Ravenna ed è sepolto a Roma, dove visse gran parte della sua esistenza, eppure il suo lascito a Venezia fu così significativo da essere necessariamente ricordato a quasi mezzo millennio di distanza. Perchè il cardinale Bessarione alla Serenissima regalò centinaia di manoscritti greci e latini, che oltre a costituire il cuore e l'origine della Biblioteca Marciana hanno contribuito a preservare per sempre opere immortali come l'Iliade, le cui versioni...