GLI SCONFITTI

PORTOGRUARO «È una brutta sconfitta. Credo non sia stato un problema delle liste, del programma o della figura del candidato. Qui è arrivata l'onda lunga di Zaia e della Lega».

Antonio Bertoncello, per due mandati sindaco della città, attuale presidente della Fondazione di comunità Santo Stefano onlus e componente della Direzione regionale e dell'Assemblea metropolitana di Venezia del Partito democratico, non nasconde la sua delusione per il risultato del voto e anzi rimarca l'importanza numerica della sconfitta. «Abbiamo perso male e nelle frazioni, compreso San Nicolò. Detto ciò, - ha detto c'è stato l'effetto trascinamento di Zaia. Quando hai un leader che prende il 75 per cento dei voti in Veneto e che è venuto a Portogruaro a dire di votare Favero, tu puoi correre quanto vuoi».

Bertoncello, che ha alle spalle moltissima esperienza amministrativa, essendo stato anche assessore, vicesindaco, membro del cda dell'Ambito territoriale interregionale Lemene, consigliere di amministrazione dell'Opera Pia Francescon e presidente dell'Atvo, ha evidenziato che con il voto delle amministrative è uscito innanzitutto «il fallimento della Senatore, che in questi cinque anni ha mal governato e che per questo non è riuscita ad andare al ballottaggio».

L'ex sindaco ha ammesso anche la debolezza del Partito Democratico. «Il Pd ha aggiunto è grigio e non riesce a trasmettere in maniera forte quali sono le sue posizioni sui grandi temi, dall'autonomia ai migranti alla sanità. Il partito deve recuperare anche il rapporto con il mondo associativo e imprenditoriale. Oggi manca un collegamento diretto con queste realtà e l'unico modo per costruirlo è partire dai territori».

Del fatto che Zaia abbia tirato il voto è convinta anche la capolista e segretaria di Articolo Uno Portogruaro Anita Fiorentino, che si dice «molto arrabbiata». «Noi avevamo l'uomo giusto al momento giusto e sono convinta che potrebbe esserlo anche tra cinque anni. Abbiamo fatto una campagna elettorale fin troppo soft, la gente è abituata all'aggressività. Non abbiamo sbagliato nulla. Sono state manipolate le cose facendo credere ai cittadini che quello che arrivava era il nuovo. Questi - ha detto - hanno portato due volte Salvini e due volte Zaia, abbiamo combattuto una battaglia ad armi impari. Loro non hanno vinto per la loro capacità ma per la loro furberia. Quando i cittadini, che si sono fatti prendere dal simbolo, se ne renderanno conto, sarà ormai troppo tardi. Se avessero saputo veramente cosa ha fatto la Lega accanto alla Senatore in questi cinque anni forse le cose non sarebbero andate così. Spero che i consiglieri eletti della minoranza facciano un'opposizione costruttiva ma tenace e combattiva. Da parte mia, - ha concluso - anche se non sarò in consiglio darò battaglia».

