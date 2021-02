LE REAZIONI

BELLUNO Le categorie economiche brindano alla nomina dei due ministri bellunesi ma li attendono alla prova dei fatti. La lista delle priorità per il territorio del resto è lunga. «L'effetto combinato tra la pandemia e i problemi strutturali della montagna è drammatico. È il momento di una responsabilità nuova, di una vera ripartenza economica, sociale e culturale. Stavolta nessuno può permettersi di sbagliare». A dirlo commentando la formazione del nuovo Esecutivo Draghi è Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti. «Sono felice che questo territorio sia rappresentato ai massimi livelli in un Governo chiamato a uno sforzo titanico, quello di portarci fuori dalla pandemia e rilanciare l'economia attraverso la programmazione del Next Generation Eu, all'interno della quale la montagna dovrà essere finalmente protagonista: è l'ora di cambiare passo. Mi auguro di conoscere quanto prima chi, all'interno del Governo, si occuperà delle Olimpiadi».

GLI ARTIGIANI

«Il nuovo esecutivo nasce sotto buoni auspici per il lavoro e i settori produttivi, con la maggior parte dei ministri provenienti dalle regioni motore economico del Paese. Da Confartigianato il massimo appoggio e la piena disponibilità a fare la nostra parte per superare la crisi post-Covid e agganciare la ripresa» afferma la presidente di Confartigianato Belluno, Claudia Scarzanella. «Lombardia e Veneto esprimono rispettivamente nove e quattro ministri. Due sono bellunesi, e questo rappresenta un'occasione unica per affrontare finalmente in maniera proattiva il grande problema dello spopolamento della montagna. Spiace l'assenza di un ministro allo sport, soprattutto alla vigilia di un appuntamento importante come le Olimpiadi 2026».

I COMMERCIANTI

«È davvero fondamentale sottolineare la svolta rappresentata dall'istituzione del Ministero per il Turismo, dotandolo peraltro di portafoglio - sottolinea Paolo Doglioni, numero uno di Confcommercio Belluno - finalmente un fatto concreto che supera ogni proclama riconoscendo il turismo come settore cruciale per l'economia e la società italiana. Adesso anche auspicare una considerazione particolare per la montagna, non è più proibito. L'importante - conclude Doglioni - è ragionarne oltre gli schemi stereotipati ma considerandola come elemento dinamico e importante per l'economia del Paese».

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA