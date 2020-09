LA SFIDA

VENEZIA Per la seconda volta la coppia Andrea Bertoldini e Mattia Colombi trionfa alla Regata Storica. Ieri, sul canarin, hanno fatto valere la loro superiorità, partendo bene in cavata ed entrando per primi in Canal Grande. Da questo momento hanno sempre tenuto la testa, regolando il celeste di Andrea Ortica e Jacopo Colombi, nuovamente secondo, come lo scorso anno. Andrea viene da Pellestrina, Mattia da Mestre. Si allenano alla remiera Giudecca. Felicità all'arrivo per i primi, un leggero sconforto per i secondi, soprattutto da parte di Jacopo, deluso di essere arrivato ancora una volta dopo il fratello. Proprio Mattia, alla prova antidoping, ha avuto un leggero malore, per il calo di tensione mentale e fisica. «Mattia dà sempre tutto», ha spiegato Bertoldini.

FRATELLI

Una parentesi, infatti, è dovuta ai due Colombi: provenienti dal canottaggio con vittorie a livello internazionale; in cinque anni sono passati alla voga alla veneta, dimostrando la loro forza e determinazione anche in questa disciplina. Un buon terzo è stato conquistato dai gondolieri Sebastiano Della Toffola e Tobia Barina Silvestri, che, con il rosa, hanno migliorato la posizione della quarta bandiera del 2019. Quarti, la vera sorpresa della regata: Matteo Zaniol e Luigino Lombardo, nel gondolino rosso.

ESORDIENTE

Zaniol era alla sua prima Regata Storica; ventenne di Murano, aveva già sorpreso nei Giovanissimi e nella regata di Murano ad un remo, ma questa quarta posizione lo ha consacrato nel novero degli attuali campioni. Riceveranno il porcellino, ovvero la porchetta già cucinata, dall'associazione Settemari, che tiene viva la tradizione del maialino consegnato al quarto (suino un tempo vivo). Quinto il marron di Rudi Vignotto e del figlio Mattia: la numerazione delle 30 regate alle quali Rudi ha partecipato (e le sue 16 vittorie) non gli hanno portato bene, leggermente toccato e danneggiato da un contatto con il celeste, quando ancora le barche erano in Bacino. La cavata è stata regolare, con già una leggera supremazia del canarin.

LA GARA

In Canal Grande, il canarin e il celeste cominciano a fare gara a sé. Solo dopo il giro del paleto Ortica tenta l'attacco a campo, ma Bertoldini è attento e rintuzza il tentativo. Vito Redolfi Tezzat e Simone Vecchiato (viola) conquistano un decente sesto posto, mentre deludono i fratelli Busetto, Roberto e Renato, sull'arancio, nella stagione considerati in gran forma. Brutta competizione anche per i campioni Roberto Angelin e Fabio Barzagli; nonché per l'ultimo gondolino, il bianco, con a bordo Maurizio Rossi e Giuliano Pagan. È stata una regata corretta, che ha messo in riga le forze in campo. «L'anno scorso ero incredulo ha detto Bertoldini non mi aspettavo di vincere. Quest'anno, invece, è proprio festa. Abbiamo avuto i problemi di tutti negli allenamenti, a causa della pandemia. Temevo di non arrivare psicologicamente alla regata, invece negli ultimi due giorni mi è venuta una grande voglia di remare e di competere. Il momento più duro è stato verso il traguardo». «Mio fratello ci disturba sempre ha aggiunto sorridente Mattia - dedico questa vittoria alla piccola figlia del mio poppiere Andrea». Oggi i campioni saranno tutti insieme come tradizione a pranzo e si parlerà della regata, con annessi e connessi. La gente li ha applauditi e, infondo, è sempre questo che conta, perché la situazione è transitiva: il pubblico gode dello spettacolo delle regate. Ai vogatori viene la pelle d'oca, raddoppiando la loro fatica investiti dall'entusiasmo.

Tullio Cardona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA