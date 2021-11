Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Fu celebre a Venezia per i suoi libri illustrati, che furono tra i migliori stampati in città. Tra questi il suo capolavoro fu certamente la Comedia di Dante Alighieri, pubblicata nel 1491 col commento dell'umanista Cristoforo Landino. Protagonista di quel secolo nel quale a Venezia si pubblicarono oltre la metà di tutti i libri stampati in Europa in quei cento anni - quelli che segnarono il Cinquecento - nemmeno Bernardino Benali (alla...